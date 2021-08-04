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Губернатор Амурской области назвал причину вынужденной эвакуации жителей нескольких районов

Губернатор Амурской области назвал причину вынужденной эвакуации жителей нескольких районов

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о вынужденной эвакуации жителей некоторых районов региона в связи с подтоплением из-за проливных дождей. Об этом чиновник рассказал в Instagram.

«В Завитинском и Бурейском районе провели эвакуацию населения, пострадавшего от дождевого паводка. 16 человек разместили в ПВР. Сегодня будет развернут пункт временного размещения в Архаринском районе. Домашний скот переведем в безопасное место. Дал поручение Минсельхозу обеспечить животных кормами», — написал губернатор.

Кроме того, рекордное количество осадков стало виной размыва автомобильных дорог в регионе.

«Сейчас мы восстановили проезды по дорогам Благовещенск — Гомелевка, Завитинск — Верхнеильиновка и от с. Возжаевка к федеральной трассе Амур, Некрасовка — Новоназаровка, Введеновка — Февральск — Экимчан. В Магдагачинском районе на федеральной дороге «Амур» движение восстановлено частично. Как только спадет вода, будем оценивать ущерб», — сообщил Орлов.

В Ромненском районе подтопленными оказались шесть дорог, а в Завитинском проезд по шести автомагистралям и вовсе закрыт. Кроме того, размыв произошел и Селемджинском, Зейском, Михайловском и Октябрьском районах. По словам губернатора, специалисты ждут спада воды, после чего приступят к работе по устранению проблемы.

«Завтра прилетает Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Обсудим работу ГЭС, гидрологическую обстановку в области, а также строительство гидротехнических сооружений», — заключил Орлов.

Губернатор заверил местных жителей в том, что специалисты, которых направили на оказание помощи населению оснащены всей необходимой техникой. А беспилотная авиационная система будет осуществлять мониторинг ситуации в регионе.

Напомним, в конце июня на Москву обрушился мощный тропический циклон.