Вооруженный гранатой злоумышленник угрожает взорвать здание правительства Украины

Неизвестный угрожает взорвать гранату в правительственном здании на Украине. Личность преступника устанавливается.

Злоумышленник пригрозил взорвать гранату в правительственном здании на Украине. На место происшествия выехала группа правоохранителей.

По данным местных СМИ, злоумышленник выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. Заседание украинского кабинета министров назначено на 13:00.

Похожий инцидент произошел ранее в Киеве. Неизвестный гражданин прислал письмо с угрозами в городскую администрацию. Он заявил, что взорвет бомбу, если не получит полбиткоина в течение суток.