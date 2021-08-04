Уровень воды в Иртыше в черте Омска побил минимальные показатели 2008 года и составил 137 см — на 5 см меньше отметки 13-летней давности. Обмеление реки, которая протекает через Китай, Казахстан и Россию, не оставило равнодушным бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева.

Экс-глава региона выразил уверенность, что единственно верным решением этой проблемы является установка каскада низконапорных плотин, а действия, предпринимаемые властями Китая и Казахстана, по мнению чиновника, не способны изменить ситуацию. Полежаев напомнил местным жителям о том, что нынешний уровень воды в Иртыше — отчасти их вина.

«Может, сейчас плачевное состояние реки убедит омичей в том, против чего они яростно протестовали каких-то 10 лет назад. Разного рода неучи-«эксперты» убеждали жителей Омска, что Красногорский гидроузел — прихоть Полежаева, что гидроузел затопит дачи и пол Омска. Идиоты. Тогда они проклинали меня за то, что я начал строить гидроузел, теперь они же обвиняют меня в том, что я его вовремя не построил. Странно, но им верят. Остаётся надеяться, что время не только лечит, но и учит людей», — написал он в Instagram.

Напомним, строительство гидроузла Полежаев впервые предложил в 2007 году, тогда проект утвердило федеральное правительство и его включили в план мероприятий к празднованию 300-летию Омска. Строительство гидроузла началось за год до отставки губернатора — в мае 2011 года.

Наряду с аэропортом Федоровка и омским метро, гидроузел считается «мертвым» проектом правительства экс-губернатора.