Military Watch: Россия может оснастить легендарную подлодку СССР «Акула» новыми ракетами

Россия может успешно оснастить ракетами «Циркон» или «Калибр» крупнейшую в мире советскую подводную лодку проекта 941 «Акула», отмечают журналисты американского издания Military Watch. Если «Акулы» будут перевооружены таким образом, то каждая из них развернет 200 и более новых российских ракет.

В пример автор статьи приводит успешное перевооружение Пентагоном самой большой в западном флоте подлодки «Огайо»: при этом «Акула» (по классификации НАТО — «Тайфун») в два с половиной раза больше американского судна.

«ВМС США аналогичным образом перепрофилировали часть своего подводного флота класса "Огайо" на баллистические ракеты, что позволило каждой подлодке развернуть до 154 крылатых ракет большой дальности "Томагавк"», — пишет Military Watch.

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Однако «Акулы» куда менее незаметны для иностранных радаров, чем новые российские подводные лодки, а для развертывания ракет у ВС РФ есть и более эффективные средства. Поэтому маловероятно, что решение о модернизации гигантских советских подлодок будет принято, полагают американские журналисты.

Суда проекта 941 имеют необычную «овальную» форму — более плоскую, чем у большинства подлодок. В длину они составляют 175 метров, могут погружаться на глубину 400 метров на срок до 120 дней. Состоят из трех корпусов и вмещают 160 членов экипажа. Изначально «Акула» вооружена ракетой Р-39 «Осетр» весом 84 тонны и дальностью полета более 8000 километров: это позволяло Советскому Союзу в случае войны ударить по материковой части США с относительно безопасного расстояния. Подлодку сконструировали в разгар холодной войны в 1970-х, а спустили под воду в 1980 году.

После распада СССР российский бюджет не позволял содержать флот из шести «Акул» и в течение многих лет страна имела на вооружении лишь одно такое судно. Впоследствии три «Акулы» были утилизированы, две — сохранены. Их могут оперативно поставить на службу при потенциальном конфликте.

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