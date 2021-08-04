В США помиловали супругов, которые угрожали оружием активистам BLM

Губернатор штата Миссури Майк Парсон помиловал чету Макклоски, которая год назад в разгар беспорядков движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) угрожала афроамериканцам огнестрельным оружием. В официальном списке помилованных, опубликованном на сайте губернатора, указаны Марк и Патриция Макклоски.

Напомним, в июне 2020 года по Сети разлетелся ролик, на котором мужчина и женщина из Сент-Луиса угрожают активистам BLM оружием. В руках Марка Макклоски была полуавтоматическая винтовка AR-15, его жена Патриция вооружилась небольшим пистолетом. Супруги встали на защиту своего дома из-за темнокожих участников погромов, которые нарушили закон и проникли на частную территорию.

У четы конфисковали оружие и предъявили обвинение в его незаконном хранении. Изначально следователи планировали посадить Марка и Патрицию в тюрьму, однако позже решили ограничиться штрафом в 2,7 тысячи долларов.