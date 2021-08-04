"Нищей" Соболь придется заплатить Пригожину после проигрыша в суде

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что Симоновский суд возвратил апелляционную жалобу ответчика по делу об оспаривании брачного договора Любови Соболь и Сергея Мохова.

Решение о признании недействительным брачного договора между юристом ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) и ее мужем вступило в законную силу. Далее следуют формальные действия со стороны правозащитников.

"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что намерена подать заявку на изготовление двух заверенных копий решения с отметкой о вступлении в законную силу для ФССП и нотариуса", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Любовь Соболь еще в 2019 году стала фигурантом судебного разбирательства о клевете, суд взыскал с нее, Алексея Навального и ФБК по 29,2 млн рублей. Долг впоследствии выкупил Евгений Пригожин. После этого юрист, чтобы избежать ответственности, переписала все свое имущество, включая сумки, шубы, мебель, драгоценности, технику, транспортные средства, на своего супруга Сергея Мохова. Соболь понадеялась, что отсутствие у нее имущества заставит суд признать задолженность безнадежной к взысканию.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России