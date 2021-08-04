Кассационная жалоба на приговор Ефремову будет рассмотрена 15 сентября

Второй кассационный суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Михаилу Ефремову за ДТП в центре Москвы. Судебное заседание пройдет 15 сентября.

Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии после гибели курьера Сергея Захарова в аварии. В октябре прошлого года апелляционной инстанцией Мосгорсуда срок наказания был сокращен до 7,5 года. После этого адвокаты Ефремова обратились с кассационной жалобой на приговор.

Защитники отмечают в документе, что актер возместил моральный ущерб потерпевшей стороне. Также до рокового инцидента Ефремов активно занимался благотворительностью. Находясь в колонии, осужденный отлично работает.