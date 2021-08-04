Памфилова: обязательное голосование в России не приживется

Обязательное голосование на выборах, которое действует в ряде стран, в России не приживется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она объяснила это тем, что у россиян очень развито чувство внутренней свободы, а принуждение дает прямо противоположный эффект. По словам Памфиловой, жители России очень умные и находчивые, и чем больше на них давят, тем больше способов они находят избежать этого, передает РИА Новости.

Глава ЦИК добавила, что чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества. И чем больше у людей возникает убежденности, что от них многое зависит, тем больше желание участвовать в жизни своей родины.