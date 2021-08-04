Чемпионка Европы по карате Анна Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио

Каратистка Анна Чернышева заболела коронавирусом и не сможет представлять страну на Играх, сообщили в Федерации карате России.

Тест на COVID-19 у воспитанницы клуба "Рекорд" из Тольятти оказался положительным. Анна Чернышева была единственной каратисткой, которая прошла отбор на Олимпиаду.

Турнир по карате начнется 5 августа: в весовой категории до 55 кг заявлены 10 участниц. В тренерском штабе на Чернышеву возлагали большие надежды, поскольку в последние три года она показала высокие результаты.

В 2018 году на летних юношеских Олимпийских играх в Буэйнос-Айресе россиянка стала второй. А в мае на чемпионате Европы, который проходил в хорватском Порече, Чернышева выиграла золото.