Посол Сербии в России Лазански умер в возрасте 70 лет

Мирослав Лазански скончался в Белграде на 71-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Мирослав Лазански был известным военным журналистом в Сербии. Он возглавлял дипломатическое представительство в Москве с 2019 года.

Лазански родился 18 сентября 1950 года в городе Карловац. Карьеру журналиста начал в загребской еженедельной газете "Полет" будучи еще студентом юридического факультета.

Мирослав Лазански является автором восьми книг, а также двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов.