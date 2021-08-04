В Крыму готовы принять Зеленского после отказа от националистических замашек

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией.

Ранее украинский лидер в интервью одному из местных телеканалов рассказал, что скучает по былым временам и поездкам на Крымский полуостров, где он отдыхал в юные годы. Зеленский выразил сожаление в том, что российские граждане никогда не смогут полюбить это место так же сильно, как украинцы. Он с полной уверенностью заявил, что переход Крыма под контроль Киева — всего лишь вопрос времени.

Российский депутат, заметив душевные терзания, предложил главе украинского государства посетить полуостров в качестве обычного туриста.

"Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств", — ответил Фикс.

Ранее директор центра политического анализа Павел Данилин назвал клоунадой слова президента Украины о Крыме.