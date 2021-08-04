Ученые из Австралии назвали эффективное в борьбе с коронавирусом растение

Однолетнее травянистое растение Nigella sativa (чернушка посевная) может использоваться как эффективное средство для лечения COVID-19, сообщили австралийские биологи.

Произрастающая в Северной Африке и в Западной Азии N.sativa содержит в себе вещество тимохинон. Оно может взаимодействовать с S-белком вируса SARS-CoV-2, предотвращая таким образом развитие легочной инфекции в организме человека. Активный ингредиент также эффективен в борьбе с другими распространенными заболеваниями и аллергическими реакциями, в том числе с астмой, артритом, рассеянным склерозом.

Чернушка посевная может также использоваться как противовоспалительное средство. Она будет полезна для людей с сахарным диабетом, поскольку благоприятно сказывается на снижении уровня холестерина в крови, говорится в обнародованной учеными статье в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.