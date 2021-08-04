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Автоматизация производства может обеспечить регулярные выплаты для россиян

Автоматизация производства может обеспечить регулярные выплаты для россиян

Регулярные выплаты россиянам появятся, если автоматизация производства приведет к масштабному сокращению рабочих мест.

В этом случае государство будет обязано обеспечить население безусловным базовым доходом, рассказал глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев в беседе с журналистами URA.RU.

"Количество высокооплачиваемых и квалифицированных рабочих мест с учетом развития технологий уменьшается, а людей становится больше", — пояснил эксперт.

Идея безусловного базового дохода актуальна не только для России, она обсуждается во всем мире, потому что повсеместно наблюдается тенденция автоматизации. Люди теряют источники дохода, и в итоге формируется социалистическая идея, в рамках которой людям "оплачивают то, что они родились, и потому, что они не могут найти себе работу", заключил Жигарев.