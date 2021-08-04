ЦИК перечислила города Украины для голосования россиян на выборах в ГД

Предстоящие выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября на территории Украины.

Избирательные участки откроются в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, однако в ДНР и ЛНР их не будет, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.

"На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик никаких избирательных участков нет, там голосования не будет", — сказала она.

По ее словам, жители ДНР и ЛНР, которые получили российское гражданство в упрощенном виде, могут приехать в Ростовскую область, где им предоставляли паспорта, и проголосовать там. Также для них предусмотрено дистанционное голосование, подчеркнула Памфилова.