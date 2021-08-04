Компании по производству масок предложили ужесточить правила продажи изделий

Компании, которые производят медицинские маски, попросили устранить недочеты в отраслевой нормативной базе в России.

По их словам, наличие таких пробелов ведет к тому, что врачи получают небезопасные изделия. Подобные респираторы и маски не могут дать необходимой защиты медикам, которые работают в красной зоне. Такое обращение содержится в письме, направленном председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет РБК.

В сообщении также говорится, что из-за упрощенного порядка регистрации масок маркировка продукции проводится без необходимых испытаний и исследований. Это становится причиной ухудшения класса защиты.