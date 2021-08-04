"Это ужасно": Хабиб прокомментировал выпад Макгрегора в сторону покойного отца

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление коллеги из Ирландии Конора Макгрегора о своем покойном отце одной короткой фразой.

Хабиб после победы Дастина Порье над Макгрегором написал, что "добро всегда сильнее зла". Макгрегора задели эти слова россиянина, на что он ответил:

"Значит, COVID-19 — это добро, а отец — зло?" — написал Макгрегор.

Нурмагомедов в ходе интервью изданию TMZ Sports кратко прокомментировал заявление ирландского бойца: "Это ужасно".

Хабиб в своей профессиональной карьере провел 29 боев, завершив все из них победой. Он объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэджи. По словам спортсмена, он обещал матери, что этот поединок станет для него последним после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.