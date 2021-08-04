Журналисты из США предсказали удар Москвы по Киеву после открытия "СП-2"

Американские журналисты сообщили, что после открытия трубопровода "Северный поток — 2" Москва может наказать Киев. Об этом написал Джон Рюль в материале для The National Interest.

Рюль считает, что из-за газопровода Россия сможет ограничивать украинский транзит, но не задевать интересы собственных клиентов в Европе. Журналист отметил, что при этом у европейских стран уменьшится желание быть посредником. Он подчеркнул, что после реализации "Северного потока — 2" у Украины пропадет возможность надеяться на большое международное "возмущение" в связи с новыми для нее обстоятельствами.

Американец сообщил, что трубопровод угрожает экономической, энергетической и национальной безопасности Центральной и Восточной Европы. При этом европейские страны продолжат быть зависимыми от российских поставок газа, передает The National Interest.