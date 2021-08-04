Саммит России и ЕС может состояться по инициативе Запада

Власти Франции и Германии могут сохранить инициативу провести саммит с Россией. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам дипломата, Россия не станет выступать с такой инициативой по законам дипломатии, так как не она начинала конфликт с Западом. Он отметил, что Франция и Германия имеют ряд сторонников, намеренных провести встречу с Россией. Об этом информирует газета "Известия".

Главы стран ЕС в ходе дискуссии по России не согласовали предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между Россией и ЕС. Внешнеполитическим ведомствам поручено проработать темы взаимного интереса ЕС и России.