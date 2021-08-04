Шойгу отметил роль Минобороны в создании вакцины "Спутник V"

Российское Минобороны с первых дней принимало активное участие в разработке вакцины против коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Во время интервью изданию "Комсомольская правда" он рассказал, когда именно военнослужащие начали вести работы над созданием препарата.

"С первых дней", — ответил собеседник издания.

Министр добавил, что военные эксперты еще в 2015 году смогли создать и успешно протестировать препарат от лихорадки Эбола. Во время испытаний принимали участие и сами разработчики препарата. Эти же специалисты и создавали "Спутник V" весной 2020 года совместно с сотрудниками Института имени Гамалеи.