"Это лидер нации?": Азаров усомнился в умственных способностях Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров усомнился в умственных способностях президента страны Владимира Зеленского и его команды.

Азаров призвал посмотреть на лица тех, кто руководит Украиной, в том числе на Зеленского. Бывший премьер-министр при этом подчеркнул, что политическая элита в стране отсутствует.

"Это лидер нации?" — задается вопросом Азаров.

Он добавил, что избрание Зеленского было страшной ошибкой для Украины. Экс-премьер считает, что украинские судьи и прокуроры незаконно преследуют главу "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Азаров сказал, что хотел бы видеть признаки мышления и сообразительности.

"Более убогих физиономий я не встречал", — отметил министр.

Он подытожил, что это крайне страшно для украинской системы правосудия.