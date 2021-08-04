Очередная оговорка Байдена едва не стоила бюджетам регионов больших денег

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Он озвучил сумму награды за прохождение вакцинации от коронавируса.

Американский лидер заявил, что граждане США в некоторых штатах смогут получить за прививку 100 тысяч долларов. Позже он исправился и уточнил, что имел в виду 100 долларов.

Такое заявление могло бы сильно ударить по бюджетам американских штатов, если бы не было исправления. Позже лидер государства отметил с юмором, что за такую награду сам прошел бы вакцинацию.

Подобный инцидент уже не первый. Ранее Байден проводил совещание в Вашингтоне с кусочком яйца на подбородке.