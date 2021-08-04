Женская сборная России по гандболу стала полуфиналистом Олимпиады

Российские гандболистки в четвертьфинале олимпийского турнира обыграли команду из Черногории и вышли в полуфинал.

Игра завершилась со счетом 32:26 в пользу России. Первый период закончился победой россиянок со счетом 17:15. Больше всех голов в составе сборной России забила Анна Вяхирева, на ее счету восемь точных попаданий в ворота Черногории.

В полуфинале Олимпиады россиянки, которые являются действующими чемпионками, сразятся с победительницами встречи сборных Норвегии и Венгрии. Полуфинал пройдет в пятницу.