Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела в Вену из Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела в Вену из токийского аэропорта Нарита, в последний момент передумав отправляться в Варшаву.

Информацию об этом сообщает ТАСС. Рейс в Варшаву был назначен на 10:20 по местному времени, однако спортсменка в последний момент пересела на самолет до Вены.

Тимановская проходила регистрацию в VIP-терминале, куда журналистам доступ был закрыт. Девушка прибыла в аэропорт на автомобиле местной полиции из посольства Польши в Токио, где оставалась последние два дня.

Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии решил отстранить Тимановскую от участия в Олимпийских играх в Токио из-за психологического состояния девушки. В связи с этим легкоатлетка попросила убежища в Варшаве и получила польскую гуманитарную визу.