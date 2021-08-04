АТОР попросила возобновить туризм между странами еще до окончания пандемии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) возобновить туризм между странами еще до конца пандемии COVID-19.

АТОР просит признать, что пандемия продолжится. Ассоциация из-за этого считает, что возобновить путешествия нужно сейчас, но важно разработать общие правила. В АТОР отметили, что слова Всемирной организации здравоохранения позволяют считать, что коронавирус с человечеством надолго и уже является "частью реальности", передает агентство "Прайм".

Ассоциация подчеркнула, что каждый турист должен иметь возможность свободно путешествовать. Для этого странам UNWTO нужно принять правила въезда для людей, которые не привились или переболели с различными вариантами определения их иммунного статуса.