Два грузовых состава столкнулись в Забайкалье

После столкновения двух грузовых составов на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкалье с рельсов сошли 10 вагонов, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел 4 августа в 04:40 (22:40 3 августа по московскому времени). Один из поездов столкнулся с хвостовой частью стоявшего впереди грузового состава. По предварительным данным, с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов, сообщает ТАСС.

В результате аварии нарушен габарит соседнего пути. На перегоне временно приостановлено движение, пострадавших нет. На место происшествия для ликвидации последствий со станций Зилово и Шилка выехали восстановительные поезда. На Забайкальской железной дороге сообщили, что ожидается задержка пассажирских поездов.