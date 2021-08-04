"Высочайшее доверие": Шойгу оценил предложение возглавить список ЕР

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил предложение президента страны Владимира Путина возглавить федеральный список партии "Единая Россия".

Шойгу заявил во время интервью "Комсомольской правде", что перед ним не было выбора, принимать ли предложение Путина или нет. Он принял его как "большую честь". Шойгу сказал о своем решении сразу на съезде партии. Министр обороны считает, что это предложение было проявлением "высочайшего доверия".

Первая пятерка перечня "Единой России" состоит из: министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя "Общероссийского народного фонда" Елены Шмелевой и детского омбудсмена Анны Кузнецовой.