Попова заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с уровнем заболеваемости COVID-19 в России.

Она в беседе с "Комсомольской правдой" сообщила, что обстановка остается достаточно напряженной. По ее словам, в стране наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших — это говорит о проглядывающейся тенденции на стабилизацию.

Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас необходимо максимально охватить население прививками. От общего количества получивших хотя бы дозу вакцины заболевают не более 2,5%, а из получивших две дозы — 0,7-0,8 процента.