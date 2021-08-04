Политолог прокомментировал очередное заявление Зеленского о Крыме

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отреагировал на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.

Ранее лидер украинского государства заявил, что полуостров никогда не будет российским. Данилин во время беседы с "Лайфом" назвал подобные высказывания клоунадой, которая оторвана от реального расположения дел.

"Не знаю, кто платит Зеленскому за его клоунаду. Стыд глаза не выест, за деньги Зеленский готов на все что угодно", — заявил политолог.

Директор Центра политического анализа также добавил, что украинские власти живут в своем мире. По словам Данилина, политики пытаются запретить русский язык, но при этом на нем разговаривают. Они относят Крым к Украине и считают Крымский мост построенным Киевом.