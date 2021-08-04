Тимановская могла покинуть здание посольства в Токио для вылета в Польшу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выехала из здания посольства Польши в Токио.

Журналисты уже собираются в токийском аэропорте Нарита. Предположительно именно отсюда Тимановская отправится в Варшаву. Об этом информирует ТАСС.

Ранее Тимановская получила приглашение польских властей. Спортсменка несколько суток провела в отеле при токийском аэропорту. Она сообщала, что ее без согласия хотели вывезти в Белоруссию. В НОК Белоруссии заявляли, что отправляют Тимановскую на родину из-за психоэмоционального состояния.