Плавание и гимнастика больше всего интересуют пожилых россиян на Олимпиаде

Опрос сервиса SuperJob показал, что россияне старше 45 лет больше всего интересуются результатами российских спортсменов на Олимпиаде в плавании и разных видах гимнастики.

Согласно опросу, 50% опрошенных россиян старше 45 лет заявили о важности для них результатов по плаванию. Еще 44% следят за выступлениями в спортивной гимнастике, а 37% — в художественной. Об этом информирует РБК.

Самыми популярными видами спорта у российских болельщиков на Олимпиаде в Токио стали плавание, спортивная и художественная гимнастика, а также волейбол и легкая атлетика. Мужчины чаще всего интересуются соревнованиями по плаванию, волейболу и борьбе. Женщины же отдают предпочтение гимнастике и плаванию.