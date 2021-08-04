Менеджер Емельяненко заявил об актуальности боя с Джиганом

Российский боец ММА Александр Емельяненко продолжает готовиться к ближайшим поединкам. Об этом заявил его менеджер Азамат Бостанов.

По словам менеджера 40-летнего спортсмена, бой с рэпером Джиганом все еще остается актуальным. Он отметил, что артист сам активно выражает свою заинтересованность в поединке с Емельяненко. Об этом информирует Sport24.

Бостанов также не исключил возможный поединок с Артемом Тарасовым по правилам бокса. Менеджер спортсмена заявил, что все будет зависеть от поступаемых предложений.