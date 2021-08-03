Байден: обвиненный в домогательствах губернатор Куомо должен уйти в отставку

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

Несмотря на то, что сам Куомо все отрицает и утверждает, что никогда не прикасался ни к кому "ненадлежащим образом", оказались солидарны с президентом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Также ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая является давним другом прославившегося губернатора. Она сообщила, что считает такие обвинения "отвратительными". При этом Байден еще в марте заявлял, что Куомо придется дать отставку, если его вина будет доказана.