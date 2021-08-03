Кубанские врачи вылечили мужчину с полным поражением легких

Краснодарские врачи вылечили пациента со 100% поражением легких из-за COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани в своем Instagram написал, что 54-летний житель города Кропоткина провел в реанимации почти два месяца. Мужчина находился в тяжелом состоянии со 100% поражением легких.

Кондратьев отметил, что врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали из больницы 11 июня, и сегодня он вернулся к привычному ритму жизни.

Губернатор также рассказал, что в Краевую клиническую больницу №2 попадают люди в тяжелом состоянии. За ними ухаживают 20 врачей и 30 медсестер.