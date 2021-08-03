Захарова оценила признание ЕС сертификатов о вакцинации в Сан-Марино "Спутником V"

Признание сертификатов о вакцинации Сан-Марино показала всему Евросоюзу, что российская вакцина работает. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала ситуацию с признанием Брюсселем сертификатов о вакцинации в Сан-Марино. Захарова дала комментарий во время всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

Она отметила, что пример Сан-Марино показал всему ЕС, что вакцина работает. Важно подходить к данному вопросу не с политизированных позиций, а с прагматических, уточнила Захарова.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Еврокомиссия признает выдаваемые в Сан-Марино сертификаты о вакцинации "Спутником V". Теперь они будут действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны.