Испуганные американцы в соцсетях обвинили "ЧВК Вагнера" в штурме Пентагона

Пользователи социальных сетей из США стали паниковать из-за слухов об участии "ЧВК Вагнера" в штурме Пентагона. Об этом сообщили анонимные источники из Вашингтона.

В сообщениях говорится, что стрельбу в транзитном центре Пентагона якобы открыли россияне. Также сообщается, что инцидент произошел 3 августа. По предварительной информации стало известно, что в результате стрельбы ранения получили трое человек. Неизвестного вооруженного мужчину удалось нейтрализовать. Однако по некоторым данным говорится, что нападавших было несколько.

Очевидцы также сообщили, что глава Пентагона покинул территорию на вертолете. Совет безопасности уже доложил о происшествии президенту США Джо Байдену.

Ранее здание Пентагона было заблокировано на вход и выход. Однако такая мера уже снята. Сотрудники службы безопасности разбираются в деталях произошедшего.

Россия неоднократно обвинялась во вмешательстве в дела США. Американцы пытались сделать Москву виновной в организации победы экс-президента Дональда Трампа. Однако такие обвинения никак не подтвердились.