Пентагон не подтвердил гибель своего сотрудника во время стрельбы

Представитель Пентагона отказался подтверждать ранее распространенные сведения СМИ о смерти полицейского из-за стрельбы около здания оборонного ведомств США.

Неизвестный нападавший открыл стрельбу по их сотрудникам, сообщил глава полиции в США. Охранник рассказал, что в результате стрельбы были ранены несколько человек, информирует ТАСС.

CNN ранее сообщал, что погибшим при стрельбе около здания Пентагона стал сотрудник полиции. Неизвестный был нейтрализован службой охраны. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.