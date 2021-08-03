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Политолог Марков назвал Украину примером недружественной политики США

Политолог Марков назвал Украину примером недружественной политики США

Москве необходимо научиться жестче реагировать на выпады США и Европы в свою сторону, убежден политолог и член Общественной палаты России Сергей Марков.

Эксперт выступил в эфире Медиагруппы "Патриот". Марков поделился мнением на фоне требований Вашингтона к российским дипломатам покинуть государство. Политолог рассказал, чем могут обернуться нападки США для России.

"Страна будет расчленена. Американцы хотят сделать в России вечные 90-е, а тогда был ужас", — напомнил он.

Москва должна дать отпор для нормализации отношений с Вашингтоном, убежден политолог. Эксперт также привел Украину в качестве примера недружественной политики Соединенных Штатов. Вашингтон продолжает ослаблять государственные институты в стране, заверил Марков.

"Нужно научиться жестче отвечать, чем больше мы бьем американцев и европейцев, тем лучше становятся с ними отношения", — добавил эксперт.

Ранее США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание на ужесточение порядка выдачи американских виз и указал, что у многих сотрудников отечественных дипведомств не будет замены.