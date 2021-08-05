Юшков объяснил, почему «Газпром» перестал закачивать газ в хранилища Евросоюза

Несмотря на тревогу европейских специалистов, что остановка «Газпромом» закачки газа в подземные хранилища ЕС приведет к дефициту топлива и заставит европейцев мерзнуть предстоящей зимой, этот шаг российской компании был продиктован исключительно деловыми соображениями.

Об этом в комментарии информационному агентству рассказал эксперт-экономист из Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя размещенную на портале Gas Infrastructure Europe информацию о том, что российский газовый гигант «Газпром» перестал закачивать голубое топливо в подземные газовые хранилища Европы, в частности в ПГХ в голландском городе Бергермеер и в немецком Редене.

По данным сервиса, в августе объем отбираемого из подземных хранилищ газа превысил объем закачиваемого топлива. К тому же сильно упало количество газа, поступающего в Евросоюз по газопроводу «Ямал – Европа», который идет в Германию через территорию Белоруссии и Польши. Все это вызвало у европейских экспертов опасения, что Европу в условиях и без того остродефицитного баланса газа ждут серьезные проблемы.

Однако, по мнению Игоря Юшкова, «Газпром» вовсе не намерен использовать так называемое энергетическое оружие, а решение остановить закачку газа в европейские хранилища – это «просто бизнес».

«С апреля начинается сезон закачки газа, идет он до октября. С октября по конец марта идет отопительный сезон – европейцы достают газ из подземных хранилищ. Газ закачивают, когда он дешевый, а сейчас аномальная ситуация, когда газ дороже, чем зимой», — сообщил Юшков.

gazprom.ru / Официальный сайт ОАО «Газпром»

И «Газпрому», и европейцам, по его словам, сейчас просто невыгодно закачивать топливо в европейские ПГХ, так как цена на газ превысила 500 долларов за тысячу кубометров и есть вероятность того, что к зиме она снизится.

«Зимой цены на газ доходили до 350 долларов за тысячу кубов, и все говорили, что это дорого. Сейчас летом он стоит 500. Получается, если этот газ достать зимой по цене даже 400 долларов, то останется лишь зафиксировать убыток в 100 долларов, плюс еще издержки за подземное хранение», — объяснил эксперт.

При этом Игорь Юшков отметил, что высокая цена на газ в Европе летом 2021 года установилась из-за сильной жары, и именно по этой же причине была приостановлена закачка газа в подземные хранилища. Очень много топлива в Европе сейчас тратится на работу кондиционеров. А в сентябре, когда установится более холодная погода, дефицит газа уменьшится и цены на него вернутся к прежним значениям, считает экономист.

vk.com / Игорь Юшков

Таким образом заявления европейских специалистов о том, что «Газпром» якобы нарочно создает дефицит на газовом рынке Европы с целью поднять цены на топливо, не имеют ничего общего с реальностью. Российская газовая компания в текущем году наоборот приложила все усилия, чтобы установить рекорд по эксперту газа в Европу.

«Компания все свои контрактные обязанности выполняет, так еще и на исторический рекорд идет: в первом полугодии "Газпром" поставил больше 100 миллиардов кубов, и если так дальше пойдет, то в этом году поставят больше 200 миллиардов кубов. В этом случае компанию сложно обвинить в том, что она недопоставляет топливо», — подчеркнул Юшков.

К тому же, напомнил он, даже, если к началу зимы европейские хранилища газа окажутся неполными, потребители в ЕС не замерзнут, так как топливом их обеспечит новый газопровод «Северный поток – 2» и другие российские газопроводы. А сложившая ситуация обеспечит стабильную загруженность всех газопроводов, заключил эксперт.