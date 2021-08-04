Аналитики Sohu спрогнозировали итоги столкновения десантников из США и России

Американских военнослужащих из 101-й десантно-штурмовой дивизии ждут серьезные проблемы в случае боевого столкновения с российскими десантниками.

К такому выводу пришли китайские военные эксперты, чье мнение приводит издание Sohu.

Как отмечают авторы статьи, военно-воздушные войска являются элитой российской армии и имеют для нее особое значение. Именно десантникам доверяется выполнение наиболее опасных или сложных боевых задач. И именно бойцов ВДВ обычно противопоставляют военнослужащим американской 101-й десантно-штурмовой дивизии, констатируют эксперты.

«Несмотря на то, что российские воздушно-десантные силы выделены в самостоятельный род войск и численно значительно превосходят американскую 101-ю десантно-штурмовую дивизию, их сравнение будет вполне уместно», — говорится в материале китайского издания, эксклюзивный перевод которой на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Военные эксперты Запада, отмечают китайские журналисты, весьма высоко ценят американских десантников и считают, что их боеспособность выше, чему у российских ВДВ. В пользу этого мнения говорят отличное оснащение 101-й десантно-штурмовой дивизии армии США, первоклассную выучку и передовое стратегическое мышление бойцов.

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При этом авторы Sohu соглашаются с выводами западных экспертов, отмечая, что 101-ая дивизия американской армии действительно является мощным подразделением, которое не раз доказывало свое высокое мастерство в реальных военных конфликтах. Но американских десантников нельзя назвать сильнейшими в мире, так как военнослужащие ВДВ России не только не уступают им, но во многом их превосходят, уверены китайские эксперты.

Российские военно-воздушные войска отличаются невероятной способностью вести бой с превосходящими силами противника в отрыве от своей армии. К тому же они помимо эффективных действий в тылу врага, могут выводить из строя основные вражеские коммуникации, а также срывать атаки противника и проводить маневры, деморализующие оппонентов.

«За последние годы было значительно улучшено техническое оснащение ВДВ РФ, что позволило вывеси эффективность российского десанта на новый уровень», — отмечают также китайские аналитики.

Исходя из этого, авторы статьи приходят к выводу, что в результате реального столкновения военнослужащих ВДВ России с десантниками 101-й дивизии армии США именно американцы могут столкнуться с серьезными проблемами, так как российские десантные войска не уступают американским в техническом оснащении, но зато в умении вести бой в тяжелых условиях любому дадут фору. При этом россияне не боятся нестандартно действовать и рисковать, получая таким образом ощутимое преимущество в ходе сражения, заключают китайские эксперты.