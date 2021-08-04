Сатановский: Украина американцам не нужна, но в Киеве это отказываются понимать

Киевские начальники не в состоянии осознать печальную для них реальность, которая заключается в том, что американцы развели Украину, как дешевую проститутку и «жениться не собираются».

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя опубликованную ранее изданием «Украинская правда» статья бывшего главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о причинах, по которым Украина лишилась статуса любимчика Соединенных Штатов Америки.

Анализируя развитие американо-украинских отношений, Коболев приходит к выводу, что причиной, по которой американцы, которые в годы президентства Барака Обамы «демонстративно носили Украину на руках», при президентстве Джо Байдена охладели к Киеву, заключается в том, что тот во время предвыборной гонки в США 2016 года встали на одну из сторон и проиграли. При этом Коболев утверждает, что все произошедшее стало результатом действий на Украине «российских агентов влияния».

«Интересно человек мыслит. Нетривиально. Ну, с агентами влияния все ясно — это, несомненно Петров и Баширов. Вечные Бивис и Бэтхед, Тарапунька и Штепсель, мистер Бим и мистер Бом мировой политики. Все зло от них, вот и на Украине они наследили. – иронизирует ад словами Коболева Сатановский. — Что до всего прочего — обычная смесь дичайшего провинциального самомнения, такой же бараньей упертости, редкой тупости и полного непонимания того, как мир устроен».

naftogaz.com / Нафтогаз

Экс-глава «Нафтогаза», отмечает политолог, все-таки способен увидеть и понять, что американцы об Украину разве что ноги не вытирают, но почему это происходит – до Коболева уже не доходит. Поэтому он и изобретает такие сложные теории, обдумывая, в какой момент все пошло не так и сильно преувеличивая роль, которую Украина играет в мировой политике.

«А все проще. И намного. Развели Украину американцы, как дешевую уличную шлюху. Тот же Байден и развел, — объясняет политолог. — Использовали и в случае необходимости еще используют — куда она теперь денется. Но после этого, какие преференции? Прошел период ухаживания. Безвозвратно прошел. На проститутках не женятся, даже если это страны».

Но Украине конечно обидно осознавать, что ее роль и значение именно такие, и что изначально она была нужна американцам только для того, чтобы быть против России.

И она во всем пошла против России, участвуя во всех авантюрах Госдепартамента США даже в ущерб себе.

«Любых своих чиновников на любом уровне назначает по щелчку пальцами американского посла. Маневры НАТО она у себя проводит и военные базы строить готова для кого угодно. Крыму перекрыла все, что только могла: воду, электричество, сообщение. На Донбассе воюет, лишь бы у России проблемы были. Иски против России подает в международные суды непрерывно. Русский язык, и то запрещать ринулась, что уж совсем идиотизм», — перечисляет Сатановский.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Но украинские начальники просто не способны осознать реальность и жить с ней, трезво оценивая свое место в мире. Именно поэтому они и изобретают для внутреннего потребления хитровымудренные теории, по которым Украина могла бы чего-то стоить, иметь какой-то вес и заслужить внимание кого-нибудь в Америке, если бы она встала на нужную сторону во время американских, китайских, российских или еще каких-нибудь мадагаскарских выборов.

Баснописец Крылов в давние времена описал эту ситуацию в басне про моську, которая лает на слона, заключает Сатановский.

У потомков «великих укров», по его словам, такое самомнение, что даже, когда их посылают настолько явно, как это сейчас сделали американцы, они уверены, что это не потому, что они никому не нужны, а потому, что они встали не на ту сторону.