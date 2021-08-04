Баранец назвал Калининград самой колючей костью в горле НАТО

Три российских региона, название каждого из которых начинается на букву «К», весьма злят НАТО, так как воспринимаются Альянсом, как застрявшие в горле кости, от которых никак не избавиться.

Такое мнение в беседе с корреспондентом телеканала «Царьград» высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По словам обозревателя, именно Калининград, Курилы и Крым, защищенные «по самую макушку», которые Россия продолжает активно укреплять в военном отношении, являются тремя «костями», застрявшими в горле НАТО. А требования освободить «оккупированные территории» давно превратилось в любимую песню НАТО, став даже «первым куплетом гимна» Североатлантического военного блока.

«И хотя в легендах их учений это всегда якобы оккупированные «восточным медведем» территории Польши, прибалтийских республик, самые горячие головы в НАТО считают оккупированными Россией отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны Калининградскую область и Курилы. И, конечно же, воссоединившийся с Россией Крым», — заявил военный эксперт.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Первое место по важности для американцев и их союзников, по мнению Виктора Баранца, конечно, занимает Калининградская область. Именно этот российский регион является «колючей костью в горле» Запада. Калининград даже назвали в США «зоной затрудненного доступа», напомнил обозреватель. Но самый западный рубеж России защищен так хорошо, что в случае чего НАТО об него «зубы обломает», подчеркнул Баранец в заключение.

Напомним, ранее военный историк и эксперт Юрий Кнутов высказал предположение, что Польша собирается направить против Калининграда то современное оружие, которое Варшава активно покупает у США.