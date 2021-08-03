Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах сотрудниц офиса

Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в домогательствах. По ее словам, чиновник недопустимо вел себя по отношению к женщинам на работе.

Джеймс заявила, что действия губернатора Нью-Йорка касались бывших и действующих государственных сотрудников. Такое заявление прокурор штата сделала во время пресс-конференции.

Женщина добавила, что подобное поведение Эндрю Куомо демонстрировал регулярно, тем самым нарушая федеральные законы и законы штата. По словам Летиции Джеймс, многие из жертв политика были существенно моложе его. Те условия, в которых женщинам-коллегам Куомо приходилось работать, прокурор назвала "токсичной средой".