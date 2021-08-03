Макаревича и его жену раскритиковали за страсть к алкоголю

Российский музыкант Андрей Макаревич и его жена, предприниматель Эйнат Кляйн показали поклонникам фото с выставки собственного вина. За это семья подверглась критике подписчиков.

Андрей Макаревич похвастался успешной презентацией собственной продукции. Артист опубликовал фотографии, сделанные на выставке. Однако публикация спровоцировала неожиданную реакцию пользователей Сети.

Один из подписчиков раскритиковал артиста и его избранницу. Он написал, что каждый человек должен заниматься своим делом. Некоторые комментаторы с иронией отнесся к новому делу лидера группы "Машина времени", напомнив, что он был приверженцем здорового образа жизни.

Эйнат Кляйн стала четвертой супругой именитого вокалиста. Она младше супруга на 30 лет. Новость о том, что пара официально вступила в брак, появилась в Сети весной прошлого года.