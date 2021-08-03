Консул Эстонии Лятте планировал получить закрытые данные о планах России в Арктике

Объявленный персоной нон грата консул Эстонии в России Март Лятте хотел получить закрытую информацию о планах РФ в Арктике, сообщает ФСБ РФ.

Таллинский дипломат несколько раз встречался с гражданином России для получения секретных данных.

"Лятте заведомо понимал, что документы носят закрытый характер", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве пообещали в скором времени обнародовать видеозапись задержания Лятте после того, как МИД РФ решил выслать сотрудника посольства Эстонии в России. Сам Лятте покинул Россию в июле после признания его деятельности несовместимой с дипломатическим статусом.