Фролов увидел пять стадий принятия неизбежного в отношении Украины к «СП – 2»

Позиция украинских властей, которые изо всех сил критикуют российский газопровод «Северный поток – 2», игнорируя при этом «Турецкий поток», является совершенно нелогичной, так как именно запуск газопровода на южном направлении грозит Киеву самыми большими убытками.

Об этом в комментарии информационному порталу Baltnews заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, который высказал свое мнение о статье бывшего руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, опубликованной изданием «Украинская правда».

Как пишет Коболев, Украина какое-то время занимала положение «любимицы» Соединенных Штатов Америки, но затем утратила его, в результате чего Россия получила «зеленый свет» для своего прямого газопровода в Европу.

Причиной того, что Украина лишилась расположения Белого дома стала ее «безумная ошибка», когда в 2016 году Киев позволил себе сделать ставку на одну из сторон в американской предвыборной президентской гонке и проиграл.

«Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», — уверен бывший глава «Нафтогаза».

Теперь же Андрей Коболев считает, что главной задачей, стоящей перед украинским президентом Владимиром Зеленским, является восстановление особого статуса Украины в Белом доме, потому что только так можно будет снизить негативное влияние для страны от завершения строительства «Северного потока – 2».

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Приводя выдержки из статьи Коболева, Baltnews напоминает, что Киев в последнее время все чаще заводит разговоры о необходимости потребовать от Евросоюза компенсации за потерю российского транзита газа через украинскую территорию из-за запуска «Северного потока – 2». Так, например, бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что в виде компенсации от Евросоюза за «Северный поток – 2» Киев может попытаться добиться поставок оружия.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Александр Фолов напомнил, что потери Украины от запуска российского газопровода «Турецкий поток» намного превысят потери от запуска «Северного потока – 2», поэтому нападки Киева на газопровод, напрямую связывающий Россию и Германию по дну Балтийского моря по меньшей мере не логичны.

«История с компенсациями Украины лишний раз доказывает, что пять стадий принятия неизбежного работают. Сейчас у Украины с газом началась стадия торга, дальше депрессия и, наконец, принятие, — объяснил Фролов. — Киев все внимание сосредоточил на строительстве "Северного потока – 2", при этом игнорировал "Турецкий поток", который идет в обход Украины и напрямую влияет на объем поставок через ее территорию. Здесь у Киева странная реакция».

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Напомним, ранее в июле 2021 года Берлин и Вашингтон заключили соглашение по «Северному потоку – 2», которое включает в себя договоренности обеспечивать продолжение прокачки транзитного российского газа через украинскую газотранспортную систему после того, как прямой газопровод между РФ и Германией будет введен в эксплуатацию и закончится срок пятилетнего российско-украинского контракта на транзит 40 миллиардов кубометров газа в год.