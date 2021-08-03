Пустовойтова назначена на финал женского футбольного турнира Олимпиады

Помогать Анастасии Пустовойтовой будут: ассистенты — Екатерина Курочкина и Саня Родак, резервный рефери — Салима Мукансанга.

Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром финального матча женского футбольного турнира токийской Олимпиады между сборными Швеции и Канады. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА).

Как считает экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев, назначение российского арбитра Анастасии Пустовойтовой на финал женского олимпийского турнира — шаг к работе на матчах чемпионата России (РПЛ), передает ТАСС.

Матч состоится 6 августа в японской столице. Торжественная церемония закрытия летней Олимпиады запланирована на 8 августа.