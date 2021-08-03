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Охрана Пентагона ликвидировала устроившего стрельбу мужчину

Охрана Пентагона ликвидировала устроившего стрельбу мужчину

Устроивший стрельбу недалеко от Пентагона был ликвидирован сотрудником охраны правительственного ведомства, сообщают СМИ.

Здание Пентагона было закрыто на вход и на выход из-за звуков выстрелов, раздавшихся в районе ближайшей автобусной станции. Представитель Агентства по защите сил Пентагона Крис Лейман просил избегать граждан места происшествия.

Сотрудников штаб-квартиры Министерства обороны США приказали не покидать рабочие места до выяснения всех обстоятельств. Несколько человек получили ранения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.