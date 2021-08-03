Охрана Пентагона ликвидировала устроившего стрельбу мужчину

Устроивший стрельбу недалеко от Пентагона был ликвидирован сотрудником охраны правительственного ведомства, сообщают СМИ.

Здание Пентагона было закрыто на вход и на выход из-за звуков выстрелов, раздавшихся в районе ближайшей автобусной станции. Представитель Агентства по защите сил Пентагона Крис Лейман просил избегать граждан места происшествия.

Сотрудников штаб-квартиры Министерства обороны США приказали не покидать рабочие места до выяснения всех обстоятельств. Несколько человек получили ранения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.