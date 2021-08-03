Доля заболевших COVID-19 после второй прививки "ЭпиВакКороной" составила менее 1%

Число заболевших коронавирусом после полного курса вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" оказалось менее 1%. Об этом заявили в Центре "Вектор".

По данным Минздрава РФ, показатель заболеваемости COVID-19 среди привитых "ЭпиВакКороной" достигает примерно 0,59%. При этом доля случаев заражения после вакцинации "Спутником V" составляет 0,66%, а в случае с препаратом "КовиВак" — 0,27%.

Кроме того, в "Векторе" отметили, что количество заболевших среди тех, кто получил хотя бы первый компонент вакцины, достигает 0,79% для "Спутника V", 1,3% для "ЭпиВакКороны" и 0,93% для "КовиВака", сообщает ТАСС.