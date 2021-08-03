Новый проект по вакцинации сельских жителей от коронавируса запустили в Башкирии

Жителям сел и деревень Башкирии стала доступна вакцинация от коронавирусной инфекции в рамках нового проекта "Здоровое село", запущенного в республике.

В первую очередь прививочная кампания направлена на формирование коллективного иммунитета среди местного населения. В связи с этим необходимо увеличить количество прошедших процедуру вакцинации людей, пишет Федеральное агентство новостей.

Прививку также получат врачи, старосты и общественные деятели, проживающие в сельских населенных пунктах. Впоследствии будут выбраны лидеры проекта по достигнутым показателям, которых планируется наградить дипломами и денежными призами. При этом медработников и активных местных жителей, привлекающих внимание к вакцинации, ожидают дополнительные премии от 10 до 15 тыс. рублей.