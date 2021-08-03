США перечислили Саакашвили деньги для реформ на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) перечислило «Офису простых решений и результатов», возглавляемому Михаилом Саакашвили, грант на проведение реформ на Украине. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

«У нас хорошая новость: USAID <…> взяла на себя значительную часть финансирования нашего Офиса простых решений и результатов. Сегодня мы подписали контракт в рамках гранта и будем совместно работать над вопросами, которые очень важны для Украины», — заявил экс-президент Грузии и глава исполкома Национального совета реформ Украины.

По словам Саакашвили, грант будет потрачен на поддержку развития малого и среднего бизнеса, упрощение ведения торговли и уплаты налогов, борьбу с коррупцией, сокращение бюрократии и другие реформы.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Коцаба

Саакашвили поблагодарил США за «помощь в борьбе с коррупцией» на Украине, а «особую благодарность» посвятил программе USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Ранее сообщалось о падении украинского экспорта в США и Китай. По мнению политолога Михаила Погребинского, это свидетельствует о неконструктивном развитии двусторонних экономических отношений Киева с иностранными партнерами.